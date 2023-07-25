25 июля, 09:40

В Петербурге на День ВМФ ожидается около 25 градусов тепла

Осадков в этот день не ожидается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Теплая погода с температурой воздуха около 25 градусов ожидается в Санкт-Петербурге 30 июля, когда будет отмечаться День Военно-морского флота (ВМФ) и проходить Главный военно-морской парад. Осадков в этот день не ожидается, сообщил ТАСС во вторник главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

"Скорее всего, что 30-го там антициклон, хорошая погода, 25 градусов. <…> Циклон уходит. [Будет] сухая погода", - сказал синоптик.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. 

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