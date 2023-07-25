Эксперт считает, что Запад, в отличие от России, занимается "политическим хакингом" Африки

По словам гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, при этом Москве предстоит проделать "большую домашнюю работу", развивая отношения с Африкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией стало для Африки надежным активом, поскольку Москва не требует отказываться от суверенитета в обмен на взаимодействие, то время как Запад на континенте занимается "политическим хакингом" и навязывает свою систему. Такое мнение выразил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев на российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

"В каждом инвестиционном портфеле есть какой-то страховочный актив - это может быть золото, недвижимость, какой-то надежный, несгораемый актив. Так вот Россия для стран Африки в их внешнеполитическом инвестиционном портфеле - тот самый "страховочный актив" <...> Россия не требует за этот суверенитет что-то взамен", - сказал он.

Аналитик пояснил, что, в отличие от России, за продвижением Западом демократических ценностей скрывается его стремление навязать свою политику. "Если мы возьмем американский дискурс о демократии, то мы увидим, что у демократизации есть своя цена. То есть, подразумевается, что этот "демократический фасад", выдвигаемый нашими западными партнерами, становится объектом "политического хакинга", - добавил Тимофеев. "Россия не закладывает "жучки" своей компетенции в то, чем она делится со своими друзьями на африканском континенте", - продолжил он.

По словам эксперта, при этом Москве предстоит проделать "большую домашнюю работу", развивая отношения с Африкой, это касается в том числе и науки. "Конечно, нам самим предстоит очень большая домашняя работа: это и повышение уровня экспертизы в нашей африканистике. Конечно, блестящая школа и РУДН, и Института Африки, МГИМО, блестящая петербургская школа африканистики, блестящие факультеты международных отношений. Но в условиях нашего "поворота на Юг", в условиях, когда Африка для нас становится большим приоритетом, таких школ должны быть не единицы, а десятки. В это необходимо вкладывать очень серьезные усилия и средства. Как ученый, я скажу, что у нас есть большие наработки, они складывались в нашей советской школе африканистики, в области языков, знания культуры, истории. Но эти компетенции необходимо сочетать с пониманием правовых систем, пониманием работы финансовых институтов, банков", - сказал гендиректор РСМД.

Он отметил, что России также следует проделать большую работу по облегчению условий ведения африканского бизнеса в РФ, а также по привлечению большего числа студентов из стран Африки. "Конечно, мы в России часто говорим о нашем движении в Африке, но ведь есть и движение Африки в России - и здесь тоже нам предстоит большая домашняя работа в плане инвестиционного климата, в плане комфортного обучения в России, больше возможностей для обучения их студентов у нас, более гибких возможностей для работы бизнеса, <...> но наконец-то движение в Африку - наш приоритет, и мы будем над этим работать", - подытожил эксперт.