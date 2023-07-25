Прокуратура подтвердила нарушения прав работников Wildberries в Челябинской области

Компании вынесено представление о ликвидации этих нарушений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Прокурорская проверка выявила факты нарушений прав работников компании Wildberries в Челябинской области, среди них - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами (ГПХ) и нарушения требований охраны труда. Соответствующую жалобу в апреле 2023 года подала Федерация профсоюзов Челябинской области, сообщил ТАСС зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"В Федерацию профсоюзов Челябинской области обратилась группа сотрудников, у части которых были трудовые договора с Wildberries, с сообщением о нарушении своих прав. Наша организация оказала им необходимую юридическую помощь, была создана профорганизация Wildberries, которая была принята на обслуживание в Федерацию профсоюзов Челябинской области. Одновременно в апреле была подана жалоба в прокуратуру о нарушениях, прокуратура проверила и подтвердила, что нарушения действительно есть", - рассказал он.

В официальном ответе на обращение профсоюзов прокуратура сообщила о нарушениях требований охраны труда - привлеченных по ГПХ сотрудников не знакомят с инструкциями по охране труда, хотя они занимаются в том числе работами погрузочно-разгрузочными, на промышленном прессе, с применением электрических гидравлических тележек. Также проверка выявила нарушение порядка проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров для водителей.

Кроме того, по итогам прокурорской проверки сообщается, что компания заключает договоры гражданско-правового характера, фактически регулирующие трудовые отношения. То есть, трудовые отношения подменяются договорами ГПХ. Также выявлено, что Wildberries не обеспечивает повышение уровня реального содержания заработной платы.

В марте 2023 года некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывали их из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны были заплатить компании.

Исправить нарушения

Шершуков уточнил, что компании вынесено представление о ликвидации этих нарушений. "Ситуация двоякая, с одной стороны компания должна эти нарушения исправить, а с другой - она должна содействовать созданию профсоюзных организаций внутри не только Челябинского подразделения, но и на уровне России. Мы подозреваем, что аналогичные нарушения могут быть и в других компаниях, которые работают на основе различного рода платформ", - отметил он.

По его словам, ФНПР на федеральном уровне прорабатывает вопрос о создании профсоюзных структур в платформенных компаниях, чтобы подобные ситуации не возникали. Шершуков считает, что таким компаниям лучше работать с профсоюзной организацией, чем сталкиваться со стихийным бунтом, который завершается представлениями прокуратуры.