Thai Airways заинтересованы в возобновлении полетов в Россию

Они были прерваны в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Таиландская авиакомпания Thai Airways сохраняет заинтересованность в возобновлении полетов в Россию, которые были прерваны в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Такое мнение на брифинге выразил заместитель руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям в Управлении по туризму Таиланда (TAT) Чаттан Кунджара На Аюдхья, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о перспективе возобновления авиасообщения между Таиландом и Россией со стороны таиландских авиаперевозчиков.

"У нас были встречи с Thai Airways в прошлом году, и они были заинтересованы в рейсах в Россию, не только в Москву, но и во Владивосток, Новосибирск и другие города. Я думаю, что они сохраняют интерес, однако финансовая ситуация должна еще немного улучшиться", - сказал он.

По словам представителя TAT, "конкуренция [среди авиакомпаний] на российско-таиландском направлении довольно сильная", в то время как Thai Airways пытается сейчас возобновить полеты в ряд стран Европы.

В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны. По данным TAT, с начала этого года королевство посетили более 840 тыс. россиян.

С 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ограничения на въезд и режим ЧП, введенный из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Минздрав страны ранее постановил, что с начала этого года прибывающим в страну туристам теперь не нужно предъявлять прививочные сертификаты, а также результаты ПЦР- или антигенного тестов.