25 июля, 09:50

Госдума ввела уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите

Речь идет о случаях, когда нарушение совершено лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное два раза и более в течение 180 дней

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Речь идет о случаях, когда нарушение совершено лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное два раза и более в течение 180 дней.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 217.3, по которой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), наказание составит до 3 лет лишения свободы. Если такое нарушение привело к смерти человека, срок лишения свободы увеличится до 5 лет, а в случае смерти двух и более лиц - до 7 лет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация