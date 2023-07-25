Госдума ввела уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите

Речь идет о случаях, когда нарушение совершено лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное два раза и более в течение 180 дней

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Речь идет о случаях, когда нарушение совершено лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное два раза и более в течение 180 дней.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей 217.3, по которой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), наказание составит до 3 лет лишения свободы. Если такое нарушение привело к смерти человека, срок лишения свободы увеличится до 5 лет, а в случае смерти двух и более лиц - до 7 лет.