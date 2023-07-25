Дума вводит штрафы за управление нарушающим габариты автомобилем иностранного перевозчика

Их размер составит до 400 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах для водителей до 400 тыс. рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, который принадлежит иностранному перевозчику.

Документ внесен 28 сентября 2021 года правительством РФ и принят в первом чтении 8 декабря того же года. Законопроектом предлагалось внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), по которым принадлежащее иностранному перевозчику транспортное средство может быть задержано при выезде с территории РФ в случае совершения административных правонарушений в области дорожного движения, а также нарушения ст. 11.23 КоАП (управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей). Согласно документу движение транспортных средств, намеревающихся выехать за пределы РФ, прекращается при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа. Решение о задержании и его прекращении будет принимать Ространснадзор.

Поправками ко второму чтению в КоАП РФ вводится новая статья (нарушение водителем правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику). По ней штраф для водителя составит 100 тыс. рублей за управление таким транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 см.

Штраф в 200 тыс. рублей предусмотрен за аналогичное нарушение с превышением допустимых габаритов на величину более 10 см, но не более 20 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10 см, но не более 20 см. Штраф в 300 тыс. рублей вводится при управлении транспортом с превышением допустимых габаритов на величину более 20 см, но не более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20 см, но не более 50 см.

За управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см предусмотрен штраф в 400 тыс. рублей.