25 июля, 09:58

Матвиенко рассказала, что в 2023 году ее отдых будет совмещен с работой

По словам председателя Совета Федерации, она планирует отдохнуть "по чуть-чуть в разных местах"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ей хотелось бы отдохнуть, но это будет отпуск, совмещенный с работой.

"Если честно, передохнуть хочется. Очень был напряженный этот год. Но, конечно, условия, в которых мы находимся, - с учетом круга моих обязанностей это будет отпуск, совмещенный с работой. Естественно, в России", - сказала спикер Совфеда на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Она сообщила, что планирует отдохнуть "по чуть-чуть в разных местах", но называть их не стала, так как это неправильно. "Но где бы я ни находилась, у меня всегда есть <...> спецсвязь, у меня есть возможность, даже не находясь на рабочем месте, продолжать свою функциональную деятельность", - добавила Матвиенко. 

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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