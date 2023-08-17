Как россиянин Тимур Богуславский стал одним из самых перспективных автогонщиков мира

О его пути в спорте и перспективах читайте в материале ТАСС

В России теперь есть пилот, поднявшийся на пьедестал самой сложной гонки класса GT "24 часа Спа".

"У меня с самого детства была мания к любой технике"

Айртон Сенна и Михаэль Шумахер впервые сели за руль карта в четыре года. С этой точки зрения автоспортивный дебют Тимура Богуславского получился запоздалым, зато многообещающим. В 15 лет он поучаствовал в четырех этапах Winter Rotax Max Kazan 2016 - на снежно-ледовой трассе с жесткими буртами и шипованными шинами. В одной из гонок Тимур с 199 очками занял четвертое место.

По мнению его первого тренера Аделя Муллахметова, именно картинг улучшает реакцию и прекрасно разрабатывает моторику. К тому же дает нужные технические знания о принципах работы двигателей и конструкции автомобиля.

После Winter Rotax Max Kazan 2016 Тимур приступил к тренировкам на кузовных автомобилях - в частности, за рулем одной из десяти Lada Granta Sport Light, купленных Федерацией автомотоспорта Татарстана для развития перспективных автогонщиков.

"У меня с самого детства была тяга к любой технике, - говорит Тимур. - На подсознательном уровне я чувствовал, что родители не одобрят занятия автоспортом, они мной очень дорожат. Но все обернулось совсем по-другому.

В 15-16 лет у меня был тяжелый период в жизни. Автоспорт помог отвлечься. Психологически и физически было тяжело, но, к счастью, в этот год, когда случились проблемы, я занялся автоспортом, и он как бы закрыл ширмой неприятности.

Каждый день я проводил на нашей трассе в Казани, в любых кондициях и по несколько часов тренировался на „Ладе Гранте“".

© Mercedes - AMG Customer Racing Gallery

В мае 2016 года Богуславский ярко заявил о себе на Открытом чемпионате Татарстана, где выиграл две гонки из шести. 16-летний Тимур был единственным из участников, кто пилотировал рестайлинговую Kia Rio и опередил многих куда более опытных и титулованных конкурентов: скажем, Романа Агошкова, на тот момент - одного из лидеров Российской серии кольцевых гонок.

В РСКГ Богуславский также дебютировал бойко. За рулем Volkswagen Polo, предоставленном командой B-Tuning, он набрал очки в двух первых гонках, в Москве и Сочи, а в сентябре 2016 года на финальном этапе в Казани, пилотируя Renault Twingo, уступил лишь своему новому тренеру - 34-летнему Дмитрию Брагину, одному из самых титулованных автогонщиков страны.

2017 год стал для Тимура годом первых международных побед - в дубайском монокубке Radical Middle East Cup и Renault Clio Cup Italia в Муджелло, где казанский пилот под дождем опередил опытнейшего Микеле Фаччина. Позже - после финальных тестов перед первым этапом Европейской серии Ле-Ман 2018 - Тимур признался: "Небольшой шторм - это очень круто для меня. Потому что я обожаю дождь и нестандартные покрытия".

В том же 2018 году Богуславский попробовал свои силы в престижной европейской кольцевой серии Lamborghini Super Trofeo Europe 2018, где вместе с 48-летним каталонцем Тони Форне представлял команду NEFIS by Target Racing.

Времени на знакомство с автомобилем Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO было немного, а в ходе тренировочных заездов обнаружились технические неполадки. Однако даже в таких непростых условиях 18-летний Богуславский показал в квалификации одиннадцатое время, опередив 37 участников.

© Mercedes - AMG Customer Racing Gallery

В гонке Форне столкнулся с другим участником, что откинуло команду на 46 место, но Богуславский, совершив серию эффектных обгонов, прорвался на 22 позицию. А после гонки заявил: "В какой-то момент у меня возникла ассоциация, будто я совершаю обгоны, словно щелкаю семечки. Одного, второго, третьего, даже сосчитать их было сложно".

В первые два года автоспортивной карьеры Тимур пилотировал самые разные машины - от монокубковой Renault Clio до спортпрототипа категории LMP3. Он отмечал, что, если сравнивать машины, построенные вокруг стандартных кузовов, то GT3 - лучшие для гонщика: благодаря мощным моторам они динамичны, а задний привод делает их более управляемыми, чем машины TCR.

"Я заточен не на победу в одной из гонок, а на победу в чемпионате"

"Когда я только начинал, то и представить не мог, что добьюсь такого и буду находиться там, где сейчас нахожусь, - говорит Богуславский. - Если взять карьеру любого из гонщиков, который достиг больших результатов, то у него в начале всегда был картинг, который стал неким фундаментом, и гонщик постепенно, с каждым годом, с раннего детства входил в большой автоспорт. Сравнил бы это с тем, что ты не можешь попасть в университет без 11 классов образования - в автоспорте то же самое. А я, можно сказать, попал в гоночный университет без школы.

Я написал человеку, который меня ввел в автоспорт - Аделю Муллахметову, директору электрокартинга: „Могу я участвовать года через 3-4 в соревнованиях на машинах класса Touring?“. Он ответил, что это реально. И через три года после этого разговора я выиграл чемпионат GT World Challenge Europe.

Второй человек, сильно повлиявший на меня, - это Леонид Панфилов, участник Российской серии кольцевых гонок. После 2017 года он меня фактически за руку привел из российских гонок за границу. Сказал, что надо развиваться, надо переводиться в более быстрые классы и на большие трассы. В итоге 2018 год получился для меня переходным - я осваивался на новом уровне и больших успехов не добился: скажем так, немного присел для прыжка вверх.

Потом судьба свела меня с моей нынешней командой, и я стал самым молодым чемпионом GT World Challenge Europe за всю историю. После победы в 2020 году были совершенно другие эмоции по сравнению с первыми успехами, потому что ментально я уже был заточен на другое - не на победу в одной из гонок, а на победу в чемпионате".

© Mercedes - AMG Customer Racing Gallery

В 2019 году Богуславский вышел на новый уровень и поставил победы на поток. Пилотируя Lamborghini Huracan, Тимур выиграл все шесть этапов Lamborghini Super Trofeo Middle East - в Дубае и Абу-Даби. В апреле того же года Богуславский, представляя команду AKKA ASP Team, выиграл за рулем Mercedes-AMG GT3 гонки эндуранс-чемпионата Blancpain GT Series на автодромах "Монца" и "Поль Рикар".

Тимур выделял два важных преимущества Mercedes-AMG GT3: он позволяет уверенно проезжать быстрые повороты благодаря высокому уровню прижимной силы и не перегружает шины - за рулем проще контролировать износ резины. При этом Mercedes-AMG GT3 - не гарантия победы, потому что по скорости на прямых этот автомобиль проигрывает некоторым другим.

Также Богуславский выиграл в 2019-м спринт на трассе "Мизано" и объяснил, чем для него отличаются разные типы гонок: в тех, что на выносливость, постоянно приходится искать компромисс между темпом и износом шин. В спринтах же о состоянии покрышек думать не надо: можно на протяжении всего отрезка выжимать из машины и резины максимум и гнать предельно быстро.

"Зачем я подписал контракт, вдруг у меня ничего не получится?"

В ноябре 2020 года Тимур вошел в историю как первый российский и самый молодой в истории одной из самых важных гонок в мире - GT World Challenge Europe. Перед этим из-за карантина он надолго остался без тренировок и не водил машину более полугода. В отличие от европейских конкурентов, которые ездили в Германии и других странах, Тимур не получил разрешение на вылет из России, поэтому ограничился симулятором и картингом.

© Mercedes - AMG Customer Racing Gallery

"Для меня был шок, когда я подписал контракт в 2020 году, - признается Тимур. - Я не хотел ехать на этот чемпионат, потому что понимал: я банально уровнем ниже, чем те пилоты, с которыми буду конкурировать. Шансов в борьбе с ними я не видел, но мой менеджер меня, можно сказать, заставил. Он сказал: „Нужно расти. Не в этому году, так в следующем выиграем этот чемпионат“. Я, конечно же, ему не верил.

Пауза из-за коронавируса навела меня на мысль, зачем я все-таки подписал этот контракт, вдруг у меня ничего не получится. Ожидание было просто ужасным. Из-за антиковидных мер было очень тяжело добраться на чемпионат. Были проблемы с вылетами, отменяли рейсы, и я успел только на вторую тренировку в Имоле.

Я человек не эмоциональный, но как сейчас помню: когда мы выиграли чемпионат, мой менеджер сказал: „Ты мне не верил, но мы это сделали! И даже если ты сейчас захочешь закончить карьеру, я соглашусь и не буду тебе мешать“. Мы были очень рады, что достигли этого. Меня переполняло чувство победы. Я был безумно счастлив".

Финальный этап в "Поль Рикаре" выдался очень напряженным в психологическом плане. Сначала у команды AKKA ASP Team произошла замена пилота (Макси Бук вместо Фелипе Фраги), а потом в гонке возникли технические неполадки.

Тимур знал, что два последних стинта (стинт - отрезок гонки, проводимой одной машиной между заездами на пит-лейн для обслуживания, прим. ТАСС) поедет Дрис Вантор и очень переживал: бельгийцу достаточно было занять второе место, чтобы выиграть чемпионат. Однако все сложилось в пользу Тимура и его команды.

© Mercedes - AMG Customer Racing Gallery

Следующий сезон Богуславский увенчал победой на последнем этапе турнира Intercontinental GT Challenge - в девятичасовой гонке в Южно-Африканской Республике. В "Кьялами" экипаж на Mercedes-AMG GT3 Evo №89 в составе Тимура Богуславского, француза Жюля Гунона и итальянца Раффаэле Марчелло завоевал поул-позицию, а потом довел гонку до победы, заодно поставив быстрейший круг марафона.

В 2022 году экипаж Богуславского стал вторым по итогам сезона GT World Challenge Europe Sprint Cup, уступив Шарлю Виртсу и Дрису Вантору. Первый заезд финального этапа на автодроме имени Рикардо Тормо в городе Честе Богуславский начинал с 19-го места. Тимур обогнал несколько соперников и передал машину Раффаэле Марчелло уже на 11 позиции. Партнеру Богуславского для итоговой победы требовалось отыграть пять позиций, но не удалось: из-за желтых флагов и сопротивления 31-летнего швейцарца Патрика Нидерхаузера из Sainteloc Racing.

"В автоспорте есть честные и хорошие люди, но есть и плохие, фальшивые"

Тимур хорошо начал сезон-2023 и победил в гонке спринт на трассе "Брандс Хатч", а также в гонке эндуранс на трассе "Поль Рикар". Но самое тяжелое и опасное испытание – "24 часа Спа" - было впереди.

В 2022 году Богуславский пропустил этот марафон, а на этот раз проехал пять часов из 24 и на своем отрезке обошелся без штрафов, удержав команду среди лидеров. По мнению Тимура, второе место, занятое Akkodis ASP Team в Бельгии, сродни победе: ожидания-то были гораздо скромнее, нацеливались просто на место в десятке.

После успеха ожидания, очевидно, будут самые высокие, и у молодого гонщика из Казани есть все возможности, чтобы их оправдать.

© Mercedes - AMG Customer Racing Gallery

"Гонки отнимают очень много нервов, потому что от любой из них ты отходишь несколько дней, - говорит Тимур. - Идешь в спортзал, и то, что ты делал до этого, выполняешь на 20-25%, потому что у тебя просто нет сил. В ментальном плане тебя это поедает. К тому же хватает людей, которые не только желают тебе успеха, но и наоборот. В команде у меня близкие отношения только с моим напарником Раффаэле Марчелло.

Спорт - это та же политика: есть честные и хорошие люди, но есть и плохие, фальшивые. И, к сожалению, они присутствуют и в автогонках: у них подписан на несколько лет контракт, им нужно цепляться, и вне камеры они становятся совершенно другими. Но это не про Раффаэле. Он достаточно известный пилот во всем мире и в принципе не фальшивый человек. Всегда скажет правду, хоть она будет и горькой. Иногда он бывает жестким, но именно как близкий друг. Мы знаем, что, даже если нас разделят спустя какое-то время и мы станем соперниками, то будем только радоваться друг за друга, если кто-то из нас выиграет.

В этом году заканчивается контракт и у Раффаэле Марчелло, и у меня. Плюс наша нынешняя команда не хочет продолжать работать с Mercedes. Компания планирует обновить машину только в 2026-2027 году, а та, на который мы ездим сейчас, считается достаточно старой. Сейчас тяжело конкурировать с Ferrari, BMW, Lexus и Ford - это уже не машины, а спортпрототипы.

В следующем году я рассматриваю для участия другую команду и другой бренд".