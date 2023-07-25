Дума одобрила поправку о приостановлении срочного трудового договора участников СВО

Также одобрена поправка, которая дает работодателю право выплачивать материальную помощь участникам СВО в период приостановления их договора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании одобрила поправку о приостановлении срочных трудовых договоров участников специальной военной операции на период их участия в боевых действиях.

Поправкой предлагается дополнить статью 351.7 Трудового кодекса РФ (особенности обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ). Теперь при отсутствии оснований для прекращения срочного трудового договора, <…> срочный трудовой договор возобновляется на период, равный остатку срока действия данного трудового договора, исчисляемого на день приостановленная его действия".

Кроме того, одобрена поправка, которая дает работодателю право выплачивать материальную помощь участникам СВО в период приостановления их договора.