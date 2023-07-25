Дума приняла закон о заключении договоров с преподавателями вузов минимум на три года

Как отмечали авторы инициативы, КС обязал законодателей защитить преподавателей "от необоснованного заключения с ними краткосрочных трудовых договоров и произвольного определения работодателем сроков их действия"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет.

Группа сенаторов и депутатов Думы внесла на рассмотрение палаты инициативу 2 сентября прошлого года, законопроект был принят в первом чтении 9 февраля. Поправки вносятся ст. 332 Трудового кодекса (ТК) РФ (особенности заключения и прекращения трудового договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу).

Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ от 15 июля 2022 года. Суд признал действующие нормы ТК РФ не соответствующими Конституции РФ, поскольку они допускают произвольное определение работодателем срока трудового договора, а также сроков продления срочного трудового договора при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им должности. Как отмечают авторы инициативы, КС обязал законодателей защитить преподавателей "от необоснованного заключения с ними краткосрочных трудовых договоров и произвольного определения работодателем сроков их действия".

Закон прописывает в ТК РФ, что трудовые договоры на замещение должностей преподавателей вузов "заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующий срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности". Срок избрания определяется коллегиальным органом управления в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации и может быть установлен в пределах не менее трех лет и не более пяти лет.

Если трудовой договор носит заведомо срочный (временный) характер, допускается избрание по конкурсу на замещение на срок менее трех лет, но не менее чем на один год.

Кроме того, ко второму чтению законопроекта была принята поправка о приостановлении срочных трудовых договоров участников специальной военной операции на период их участия в боевых действиях. "Мы ввели новый механизм, так называемую контрактную паузу. В том случае, если мобилизованный гражданин имел срочный трудовой контракт, работодатель может взять на его место другого сотрудника до момента его возвращения с фронта. Кроме этого, есть еще поправка, которая дает работодателю право выплачивать материальное вознаграждение для участников СВО", - пояснил ТАСС председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.