Госдума разрешила передавать вещдоки на нужды граждан и организаций во время мобилизации

Документ был внесен в палату 16 февраля парламентом Кабардино-Балкарской республики

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности безвозмездной передачи гражданам и организациям вещественных доказательств и конфискованных вещей в период мобилизации, военного положения или военного времени.

Документ внесен в палату 16 февраля парламентом Кабардино-Балкарской республики и принят в первом чтении 13 июля. В изначальной редакции законопроекта предлагалось внести в отдельные федеральные законы изменения, предусматривающие уточнение терминологии в части замены понятия "утрата гражданства Российской Федерации" понятием "прекращение гражданства Российской Федерации". Это объяснялось необходимостью приведения законодательных актов в соответствие с Конституцией РФ.

Поправками ко второму чтению также внесены изменения в законы "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Они дополняются положениями о том, что в период мобилизации, военного положения или военное время конфискованные вещи, которые были орудиями или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти для обеспечения реализации возложенных на них полномочий или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям. Порядок, случаи и перечень установит правительство РФ. Такие же правила распространяются и на вещественные доказательства по уголовным делам. При этом уточняется, что речь не идет о случаях, когда вещдоки должны быть возвращены законному владельцу.