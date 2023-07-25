В Запорожской области привили более 2 тыс. голов скота из-за угрозы сибирской язвы

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что вакцинация бесплатная

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. голов скота привиты в июле в Запорожской области из-за угрозы вспышки сибирской язвы в результате разрушения Каховской ГЭС и затопления скотомогильников в соседней Херсонской области. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"В связи с подтоплением сибиреязвенных скотомогильников в Херсонской области и возникшей угрозой вспышки сибирской язвы на территории Запорожской области проводится бесплатная вакцинация против сибирской язвы крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошадей. За июль в Запорожской области привито более 2 тыс. голов скота", - написал он в своем Telegram-канале.

Врио главы региона отметил, что вакцинация бесплатная и направлена на обеспечение безопасности животноводческой отрасли.

Ранее пресс-служба Россельхознадзора сообщала, что в зоне затопления в Херсонской области проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, поскольку под водой оказались скотомогильники.