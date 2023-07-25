В Москве финал турнира "Игры долголетия" посвятят 100-летию российского волейбола

Финальный этап турнира пройдет 28 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Финальный этап турнира "Игры долголетия" пройдет 28 июля, в день празднования 100-летия отечественного волейбола, в Измайловском парке культуры и отдыха Москвы. В нем сразятся 11 волейбольных команд проекта "Московское долголетие" из всех округов столицы, сообщили во вторник в пресс-центре программы "Московское долголетие".

"Четвертый турнир "Игры долголетия" походит к концу, а соревновательная часть завершится в одну из важных дат для российского спорта - 100-летие отечественного волейбола. В этот день более 100 участников "Московского долголетия", которые являются истинными фанатами этого вида спорта, сразятся за чемпионский титул. Спортивные игры в проекте "Московское долголетие" появились в 2019 году и стали для нас особенно ценны, поскольку позволили привлечь в проект больше мужчин старшего поколения. В этот же год прошел и первый турнир "Игры долголетия", - приводятся в тексте слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова.

Он добавил, что поддержать спортсменов могут все желающие. Также гости соревнований могут присоединиться к "Зарядке долголетия", а москвичи старшего поколения, которые хотят присоединиться к проекту, смогут это сделать прямо на площадке.

Команды турнира имеют смешанный состав - мужчины и женщины. Состязание пройдет по "олимпийской" системе - после каждой игры проигравшая команда будет выбывать из турнирной таблицы.

В проекте "Московское долголетие" открыты группы, занятия в которых проводят профессиональные тренеры. Присоединиться могут люди с разным уровнем подготовки - от опытных игроков до тех, кто только сейчас решил научиться играть в волейбол. Преподаватели выбирают программу с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья игроков.