Стоимость проезда на экспрессах Ленинградского направления ОЖД снизят 25-26 июля

Также в утренние часы с 07:00 до 10:00 мск 26 июля будут запущены бесплатные автобусы КМ по маршруту от Крюковской площади до станции метро "Ховрино"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Проезд на экспрессах 25-26 июля будет стоить пассажирам Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) столько же, сколько на обычном электропоезде. Об этом сообщили во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 20:30 25 июля до 10:00 26 июля дополнительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. Мы сделали проезд в экспрессах в этот период по цене обычных электропоездов", - значится в публикации.

Также в утренние часы с 07:00 до 10:00 мск 26 июля будут запущены бесплатные автобусы КМ по маршруту от Крюковской площади до станции метро "Ховрино".

"Часть поездов будет отменена. Интервалы движения будут увеличены: 25 июля с 20:30 до окончания движения интервалы до Ленинградского вокзала увеличены до 1 часа, до Грачевской - до 40 минут; 26 июля с начала движения до 10:00 интервалы до Ленинградского вокзала увеличены до получаса, до Грачевской - до 20 минут, в том числе в часы пик. Часть поездов следует с отменой остановок на участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала, часть поездов следует только от/до Сходни, Химок и Грачевской", - добавили в дептрансе.

Там уточнили, что изменения в расписании необходимы ОАО "РЖД" для подготовки к запуску МЦД-3: железнодорожники будут проводить работы по соединению двух направлений - Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде. График движения поездов пассажирам предлагают посмотреть на сайте МТППК.