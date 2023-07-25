ГД приняла во II чтении законопроект об отдыхе детей-инвалидов в детских лагерях

Согласно документу, их равный доступ к отдыху и оздоровлению обеспечивается в том числе посредством ежегодного установления квоты в государственных и муниципальных организациях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение инклюзивного отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в детских лагерях по ежегодной квоте.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в декабре прошлого года, документ был принят в первом чтении 18 апреля. Изменения предлагается внести в закон "Об основных гарантиях прав ребенка".

Законопроектом предлагается дополнить пункт 5 статьи 12 положением, согласно которому "равный доступ к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в том числе посредством ежегодного установления высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации квоты в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающей потребность в отдыхе и оздоровлении данной категории детей"

Обеспечение выполнения квоты осуществляется в порядке, установленном высшим исполнительным органом субъекта Российской РФ, отмечается в законопроекте.

"Принятие закона расширит возможности для отдыха особенных детей. Специализированных лагерей не так много. Но детям с ограниченными возможностями здоровья особенно важно восстановиться, набраться сил, новых, позитивных эмоций. Неправильно, когда они остаются на лето дома", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба. Политик подчеркнул, что после вступления поправок в силу регионы смогут устанавливать квоты на инклюзивный отдых и затем распределять их между детскими лагерями с учетом наличия у них необходимого оборудования и условий для проживания таких детей.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2025 года.