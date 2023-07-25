Дума приняла закон о государственном статусе информсистемы оценки качества образования

По словам авторов инициативы, нововведение позволит Рособрнадзору проводить мониторинг системы образования на территории РФ с использованием единых механизмов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о наделении действующей при Рособрнадзоре Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) статусом государственной.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты правительством в декабре прошлого года и принята в первом чтении в феврале. Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ". Согласно документу для "проведения мероприятий по оценке качества образования и анализа их результатов" создается государственная информсистема "ФИС ОКО".

По словам авторов инициативы, нововведение позволит Рособрнадзору проводить мониторинг системы образования на территории РФ с использованием единых механизмов. Также в законе закрепляется, что мероприятия по оценке качества образования проводятся в форме региональных, национальных и международных сопоставительных исследований качества образования, а также в виде иных мероприятий, перечень и порядок которых определяются правительством РФ.

Согласно поправкам ко второму чтению региональные сопоставительные исследования качества общего образования проводятся по решению регионального Рособрнадзора, а результаты таких исследований могут учитываться уже на федеральном уровне.

В госинформсистему будут поступать данные, которые образовательные организации предоставят на добровольной основе. Поставщиками информации в систему также смогут выступать организации, принимающие участие в мероприятиях по оценке качества образования. Порядок формирования и ведения госинформсистемы установит правительство РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.