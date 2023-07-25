ГД приняла во II чтении законопроект, позволяющий отцам направлять маткапитал на пенсию

Документом предлагается предоставить такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери либо являются их единственными усыновителями

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, наделяющий отцов правом использовать материнский капитал для формирования пенсии.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты 27 октября 2022 года депутатами от фракции "Единая Россия" и принят в первом чтении 1 июня 2023 года. Согласно действующему закону только женщины имеют право направлять средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Законопроектом предлагается предоставить такое право отцам или усыновителям, которые воспитывают двух или более детей после смерти их матери либо являются их единственными усыновителями.