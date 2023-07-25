ООН начала операцию по перекачке нефти с застрявшего у Йемена танкера

Перекачка нефти с борта Safer на замещающее судно Yemen займет 19 дней, рассказали во всемирной организации

ДУБАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Операция по перекачке более 1 млн баррелей нефти с застрявшего в 2015 году у берегов Йемена танкера Safer началась во вторник под руководством ООН. Соответствующее заявление распространило представительство всемирной организации в республике.

"Сегодня под руководством ООН началась операция по предотвращению крупнейшего разлива нефти из супертанкера FSO Safer у побережья Красного моря в Йемене путем перекачки более 1 млн баррелей нефти с разрушающегося судна", - говорится в нем. Перекачка нефти с борта Safer на замещающее судно Yemen, которое ранее называлось Nautica, займет 19 дней, уточнили в ООН. После прибытия на место 30 мая компания SMIT, с которой Программа развития ООН (ПРООН) договорилась о работах по безопасному извлечению нефти с Safer и его буксировке на свалку, стабилизировала 47-летний танкер для проведения операции.

"В отсутствие кого-либо еще, кто хотел или мог бы выполнить эту задачу, ООН активизировалась и взяла на себя риск проведения этой очень деликатной операции", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что без принятия необходимых мер Safer "мог взорваться или развалиться на части, что привело бы к разливу нефти в четыре раза больше, чем при катастрофе Exxon Valdez". По словам генсека всемирной организации, это, в частности, могло бы привести к уничтожению рыбацких общин, приостановке работы крупных йеменских портов, остановке поставок продовольствия и жизненно важных товаров для миллионов людей. Кроме того, доставка грузов до Суэцкого канала, одной из главных мировых транспортных артерий, могла быть прервана на несколько недель.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Йемене Дэвид Грессли, который с сентября 2021 года координирует усилия организации для решения проблемы с танкером, сообщил, что следующим этапом операции станет установка буя CALM, к которому будет прикреплено замещающее судно Yemen. "Забегая вперед, нам потребуется около $20 млн для завершения проекта, который включает в себя очистку и утилизацию FSO Safer и устранение любой оставшейся экологической угрозы Красному морю", - заявил Гутерриш.

Нефтеналивное судно Safer с 2015 года стоит на якоре близ порта Рас-Иса в Йемене, где с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). По данным йеменского правительства, в резервуарах танкера содержится 1,14 млн баррелей нефти. Из-за постоянно образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве создаются условия для мощнейшего взрыва, который может произойти в любой момент. По оценкам специалистов, в случае взрыва или образования любого разлома в корпусе корабля разлившаяся нефть распространится по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге.