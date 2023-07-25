25 июля, 10:44

На "Дизайн заводе" для москвичей проведут занятия спортом на крыше

Мероприятия состоятся 26 и 31 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бесплатные занятия спортом на свежем воздухе проведут для жителей Москвы в городском пространстве "Дизайн завод" 26 и 31 июля. Об этом сообщается во вторник на сайте префектуры Северо-Восточного административного округа столицы.

"Городское пространство "Дизайн завод" на Большой Новодмитровской [улице] приглашает на бесплатные занятия спортом на свежем воздухе. <...> Тренировки проходят на крыше, с которой открывается красивый вид, и подходят для любого уровня подготовки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 июля в 20:00 состоится занятие по танцам в группе до 10 человек, а 31 июля в 10:00 можно будет заняться классической хатха-йогой в группе до 15 человек. Организаторы предупреждают, что тренировки могут быть отменены в случае непогоды. 

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