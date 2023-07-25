Авиакомпания S7 открыла третий рейс из Новосибирска в Пекин

Он будет выполняться по вторникам

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines с 25 июля запустила третий прямой еженедельный рейс из Новосибирска в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С 25 июля S7 Airlines станет чаще летать из Новосибирска в Пекин. Авиакомпания добавит третий еженедельный рейс в международный аэропорт Дасин", - сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

Рейс будет выполняться из Новосибирска по вторникам в 20:25 (16:25 мск), самолет приземлится в Пекине в 01:50 следующих суток по местному времени (20:50 мск). Обратный рейс - в среду в 02:50 (21:50 мск вторника), самолет прибудет в 06:50 по новосибирскому времени (02:50).

Запуск нового рейса также упростит стыковки для пассажиров, летящих в Китай из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты будут проходить на лайнерах Boeing 737-800.