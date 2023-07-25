Госдума ввела штрафы за участие в работе иностранных НПО, не входящих в реестр

Их размер составит до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за участие в деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО), данные о которых не внесены в специальный реестр, или они не имеют зарегистрированного по законодательству о некоммерческих организациях структурного подразделения (отделения).

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан штрафы могут составить до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. Уточняется, что речь не идет о случаях, когда такое участие допускается в соответствии с российским законодательством о некоммерческих организациях.

Штраф за подобное нарушение со стороны иностранцев или лиц без гражданства составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России или без такового.