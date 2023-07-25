Госдума приняла закон о лишении свободы за работу в незарегистрированных НПО

В случае организации работы такой НПО срок лишения свободы может составить до трех лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы за повторное участие в работе или за организацию деятельности в РФ зарубежных или международных НПО, данные о которых не внесены в специальный реестр таких организаций.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, по которой за участие в работе такой неправительственной организации в России в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за данное правонарушение, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с потенциальной потерей права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 200 часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок. Данный состав будет распространяться не только на лиц, ранее привлеченных к административной ответственности, но и на тех, кто привлекался по статье УК РФ об организации работы нежелательных в РФ иностранных НПО.

В случае организации работы такой НПО срок лишения свободы может составить до трех лет. Также в качестве наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Запрет на работу на определенных должностях может составить до семи лет.

Также указанные положения распространятся и на участие в деятельности или организацию деятельности зарубежных или международных НПО, не имеющих зарегистрированного по закону структурного подразделения (отделения).

В примечании к новой статье уточняется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за участие в такой НПО, если добровольно прекратило участие в ее деятельности и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.