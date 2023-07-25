Стартовал новый поток образовательной программы "Женщина-лидер"

Это уже седьмой поток, отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первый заместитель гендиректора президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) Алексей Агафонов объявил о старте нового потока образовательной программы "Женщина-лидер" на базе Мастерской управления "Сенеж".

"Я рад сегодня объявить о старте нового потока программы "Женщина-лидер". <...> Сегодня мы запускаем уже седьмой поток программы "Женщина - лидер" с момента старта в 2020 году. Состоялись два федеральных, два международных и три региональных потока в Южном и Уральском федеральных округах. Их выпускницами стали 759 женщин из 19 стран мира и 71 региона России. Создали за время программы 122 социальных проекта, которые охватили порядка 40 тыс. благополучателей", - сказал Агафонов на пресс-конференции в ТАСС.

Он напомнил, что в 2023 году платформа РСВ отметила свой пятилетний юбилей, с 2018 года участниками проектов платформы стали более 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира.

На конкурс "Лидеры России" в текущем сезоне поступили заявки из 89 стран мира. "Важно, что в этом году подали заявки более 58 тыс. женщин. Нам это очень приятно. Это 36% от общего количества заявок в конкурсе. Есть регионы, где доля женщин превысила 50%. Это Курганская, Новгородская области, Республика Тыва", - отметил Агафонов. По его словам, за годы проведения предыдущих сезонов конкурса женщины показывают себя "абсолютно социально ответственными, получают высокие назначения на разных уровнях, создают собственные проекты".

Проректор Мастерской управления "Сенеж", на базе которой проходит образовательная программа "Женщина - лидер", Мария Афонина отметила, что этот поток станет одним из самых сильных за время программы. "Так, в рамках заявочной кампании мы получили на 20% больше анкет по сравнению с прошлым потоком. Количество заявок, которых было более 1,1 тыс. из разных уголков мира, от наших соотечественниц, женщин, у которых гражданство других стран, - явное доказательство, что женщины готовы развивать свои лидерские навыки, свои управленческие навыки, принимать участие и работать вместе над решением социально значимых задач. К концу этого года мы ожидаем пополнения нашего актива на почти 300 человек", - сказала Афонина.

По ее словам, темы программы будут сохранены. В их числе - персональное и командное лидерство, социальные проекты. "Люди, которые преподают эти темы, меняются. Мы с каждым потоком все больше вовлекаем в эту работу наших выпускниц", - сказала Афонина. Она уточнила, что программа будет проходить с июля по ноябрь. "Будет четыре образовательных блока и финальный. Будет сформировано 25 команд", - сказала Афонина.