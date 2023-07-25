Роструд сообщил о снижении числа жалоб на работу центров занятости

Причиной этому послужила цифровизация услуг в сфере занятости и модернизация центров, отметили в службе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Цифровизация услуг в сфере занятости и модернизация центров занятости населения способствовали снижению числа жалоб по поводу их работы. Так, с начала года поступило менее 100 обращений по вопросам работы центров занятости, что втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Роструда.

"Мы связываем снижение числа обращений с цифровизацией услуг в сфере занятости, а также с масштабной работой, которая проводится в рамках модернизации центров занятости по нацпроекту "Демография". Перевод услуг в сфере занятости в электронный вид значительно упростил и ускорил процесс взаимодействия с органами занятости как для соискателей, так и для работодателей. В частности, сокращается время, которое раньше гражданин тратил на общение со специалистами центров занятости, также отпала необходимость в повторной явке заявителя, которая нередко требовалась из-за неполного комплекта документов", - привели в Роструде слова заместителя руководителя службы Яна Талбацкого.

Как отметили в пресс-службе, число обращений, поступивших в Роструд по вопросам работы центров занятости, в этом году сократилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года в ведомство пришло менее 100 обращений.

В Роструде напомнили, что помимо цифровых решений модернизация центров занятости осуществляется и по другим направлениям. В частности, внедряются единые стандарты работы. Они предусматривают индивидуальный подход к каждому клиенту в зависимости от жизненной или бизнес-ситуации. Организуется комфортное пространство для работы с посетителями, проводится обучение сотрудников.

"Конечно, любые изменения невозможны без главных их участников - это людей, специалистов службы занятости. Поэтому помимо внешних обновлений и цифровизации проводится обучение сотрудников центров, которые из простых специалистов становятся карьерными и кадровыми консультантами", - добавил Талбацкий.

Модернизация центров занятости проводится в рамках нацпроекта "Демография". Кадровые центры "Работа России" уже действуют в 73 регионах. В этом году первые 17 регионов переходят к формату комплексной модернизации - перезагрузка осуществляется не в отдельных центрах, а полностью в регионе.