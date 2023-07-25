В Москве стартовал прием заявок на участие в музыкальном проекте "Лайн-ап #Моспродюсер"

Победители проекта станут частью большого концерта на Поклонной горе и выступят перед многотысячной аудиторией

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московский продюсерский центр запускает восьмой сезон проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" в рамках празднования Дня города. Подать заявку на участие необходимо до 10 августа включительно, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе центра.

"Победители проекта "Лайн-ап #Моспродюсер | День города - 2023" станут частью большого концерта на Поклонной горе и выступят перед многотысячной аудиторией. Поздравить любимый город с днем рождения артисты могут, исполнив авторскую композицию любого стиля и жанра. Проект пройдет в несколько этапов: сбор заявок от исполнителей, отбор финалистов, живые прослушивания, выступления победителей на большой городской сцене", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнула замруководителя Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева, чьи слова приводит пресс-служба, исполнители попадут в сетку выступлений наравне со звездами шоу-бизнеса и примут участие в концертной программе. "Возможность презентовать себя и свою музыку в контексте празднования Дня рождения Москвы - хорошая возможность для личностного и творческого развития", - добавила она.

В рамках прошлого сезона проекта "Лайн-ап #Моспродюсер | День города - 2022" было собрано более 600 заявок и определен 21 финалист. От Московского продюсерского центра для 100 тыс. зрителей на Поклонной горе выступили пять победителей - Маша Мария, Vadee, Лиза Матрешка, Idon Care, SayTanya, а также обладателя спецноминации от жюри - Yana Kulich и idst.

"Лайн-ап #Моспродюсер" - проект по организации конкурсного отбора артистов с целью интеграции победителей в масштабные городские мероприятия. За семь сезонов проекта было подано более 3 тыс. заявок и выбрано более 100 финалистов. На крупных площадках Москвы на Дне города и Московском выпускном в качестве победителей выступили более 30 артистов Московского продюсерского центра.