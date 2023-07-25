25 июля, 11:21

В Московском регионе 26 июля ожидаются ливни, град и сильный ветер

Также прогнозируется низкое атмосферное давление

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье заметно ухудшится в среду - кратковременные ливни, ветер до 20 м/с, условия для грозы и града. Кроме того, прогнозируется низкое атмосферное давление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду будет ложбина низкого давления, оно будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Но главное - ожидаются ливни, кратковременные, но вполне заметные, усиление ветра до 15-20 м/с. Также существуют условия для грозы и града", - сообщил он во вторник.

По словам Вильфанда, после этого жителей столичного региона ожидает очень теплая погода в четверг и пятницу. Воздух будет прогреваться до плюс 28-30 градусов, на востоке области - до плюс 32 градусов. Но такая теплая погода также будет сопровождаться небольшими кратковременными дождями, а к выходным температура понизится до плюс 17-25 градусов. 

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