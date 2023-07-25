В Москве пройдет занятие по японскому языку на базе Российской госбиблиотеки для молодежи

Мероприятие состоится 26 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Москвичи 26 июля смогут посетить занятие по японскому языку для начинающих в Российской государственной библиотеке для молодежи, сообщается во вторник на сайте префектуры Восточного административного округа столицы.

"Приглашаем всех желающих попробовать свои силы в изучении японского языка. В ходе наших пробных занятий мы определим уровень и интересы желающих посещать эти занятия, подберем наиболее подходящие учебно-методические материалы для участников группы, ознакомимся с некоторыми аудиовизуальными материалами, в том числе с мангой и анимацией", - говорится в сообщении со ссылкой на организаторов мероприятия.

Отмечается, что занятие проведет выпускник факультета международных отношений МГИМО Владислав Кукович. Мероприятие начнется 26 июля в 19:30 по адресу: ул. Большая Черкизовская, дом 4, корп. 1.