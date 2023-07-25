Опечатанный корпус Киево-Печерской лавры вскрыли из-за аварии на теплотрассе

В Союзе православных журналистов Украины уточнили, что после технических работ здание вновь опечатают

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" вскрыли опечатанный ранее 69-й корпус монастыря, где находятся мастерские и магазин церковной мебели, по причине аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов Украины (СПЖ).

"В Киево-Печерской лавре вскрыли 69-й корпус из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили монахи обители. Вскрытие произвели технические работники заповедника "Киево-Печерская лавра", - говорится в сообщении на сайте союза.

Уточняется, что после технических работ здание вновь опечатают. При этом, по данным СПЖ, администрация музея не предупредила монахов о ремонте.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции и сотрудников спецподразделений началась смена замков и захват корпусов. При этом в канонической церкви сообщили о фактах избиения прихожан и назвали действия властей противоправными.