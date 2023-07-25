Дума приняла закон о создании информсистемы мониторинга состояния окружающей среды

Согласно документу, контроль за внесением данных будет осуществлять Росприроднадзор

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании информационной системы мониторинга состояния окружающей среды.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в ноябре прошлого года и принят в первом чтении в мае этого года. Законопроект был подготовлен в целях создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории РФ.

Изменения вносятся в закон "Об охране окружающей среды", в котором прописывается создание комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды, она заменит действующий госфонд данных государственного экологического мониторинга.

Как подчеркивается в сопроводительных документах, система экологического мониторинга создается в целях информирования органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, ИП и населения о состоянии окружающей среды, а также предоставления оценки ее состояния и прогнозирования изменений под воздействием природных или антропогенных факторов. В систему мониторинга будет включаться информация о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том числе о состоянии и загрязнении воздуха, поверхности вод, почв и иных компонентов природной среды.

Предоставлять данные в систему нужно с 1 марта 2025 года, контроль за внесением данных будет осуществлять Росприроднадзор.