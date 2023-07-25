В семейном центре "Преображение" в Москве проведут викторину о здоровом питании для детей

Ребята узнают, в каких продуктах содержатся необходимые витамины, как лучше сохранять овощи и фрукты, чтобы они оставались полезными, а также познакомятся с интересными фактами о вкусной и здоровой еде

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Семейный центр "Преображение" в Северном административном округе (САО) Москвы проведет 27 июля викторину о здоровом питании для детей, сообщается во вторник на сайте префектуры САО.

"Клубника, помидор, черешня, мороженое - что полезнее, а что лучше не включать в ежедневный рацион, узнают ребята 7-12 лет в семейном центре "Преображение". В четверг, 27 июля, всех, кому хочется общения и ярких эмоций, приглашают поучаствовать в познавательно-развлекательной викторине "Витамины с грядки", - говорится в сообщении.

Ребята узнают, в каких продуктах содержатся необходимые витамины, как лучше сохранять овощи и фрукты, чтобы они оставались максимально полезными, а также познакомятся с интересными фактами о вкусной и здоровой еде.

"Соблюдение здорового образа жизни дает возможность справляться с нагрузками, преодолевать трудности, реализовывать намеченное. Игра поможет детям лучше ориентироваться в понятиях хорошо-вкусно-вредно. А также, несмотря на "легкий" формат, заложит в их сознании правильное отношение ко всему, что мы потребляем в пищу", - приводятся в сообщении слова заведующей филиалом семейного центра Анастасии Токмаковой.

Мероприятие начнется в 12:00. Адрес семейного центра "Преображение": Карельский бульвар, д.21, к.1.