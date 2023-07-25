Госдума закрепила в УПК норму о задержании до 30 суток при военном положении

Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в указанный срок, то он должен быть освобожден

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о закреплении в Уголовно-процессуальном кодексе РФ нормы, согласно которой подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления может быть задержан при военном положении на срок до 30 суток.

Документ внесен в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 20 января, в первом чтении инициатива принята 21 июня. В изначальной версии законопроекта были предложены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ для случаев, когда принимается решение об отмене постановления о прекращении предварительного следствия, приостановлении производства по делу либо о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия. В таких ситуациях предлагалось установить, что руководитель следственного органа с момента поступления уголовного дела незамедлительно поручает следователю производство предварительного следствия, а тот незамедлительно принимает дело к производству. Также предлагалось увеличить с 2 до 5 суток срок рассмотрения прокурором уголовного дела, поступившего от дознавателя с обвинительным актом.

Поправками ко второму чтению уточняется, что в условиях военного положения задержание подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления возможно до судебного решения на срок не более 30 суток. Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в указанный срок, то он должен быть освобожден. Сейчас по УПК до судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию на срок более 48 часов.