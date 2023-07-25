Госдума ужесточила ответственность за нарушение требований воинского учета

В частности, ГД приняла поправку о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который в том числе предусматривает увеличение до 30 тыс. рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат.

Документ внесен в палату парламента 1 февраля 2019 года группой депутатов во главе с первым зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым и принят в первом чтении 17 марта 2021 года.

Изначально предлагалось увеличить штрафы по статьям КоАП, содержащимся в главе 21 (административные правонарушения в области воинского учета), в том числе неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования и умышленные порча или утрата документов воинского учета должны были наказываться штрафом до 5 тыс. рублей.

Содержание поправок

Во втором чтении парламентарии существенно переработали законопроект. Так, в Кодексе РФ об административных правонарушениях появится новая статья, по которой вводятся штрафы за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки. Для должностных лиц штрафы составят от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Аналогичные штрафы в новой статье предусмотрены и за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

В статье 21.1 КоАП РФ предлагается прописать новые размеры штрафов за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для должностных лиц предусмотрено наказание от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. Сейчас за такое нарушение штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы вводятся в статье 21.2 КоАП РФ за неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов (в том числе в электронной форме), а также за необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет. Сейчас эта статья предусматривает ответственность за неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации, а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет. Штраф за такое нарушение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Поправками изменена редакция статьи 21.4. КоАП. Сейчас в ней предусмотрены санкции за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. Согласно принятым поправкам устанавливаются штрафы от 40 тыс. до 50 тыс. рублей за непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета.

Новые штрафы для граждан

Также многократно увеличиваются штрафы по статье 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Так штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа, осуществляющего воинский учет, составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 3 тыс. рублей).

Штраф за несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

За несообщение гражданином в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, а также за неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей предусмотрен за несообщение в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, сведений о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания.

Изменяются штрафы и в статье 21.6 КоАП РФ (уклонение от медицинского обследования). Сейчас за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, а также от медицинского обследования по направлению призывной комиссии предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Принятыми поправками штраф устанавливается в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.

В статье 21.7 КоАП РФ увеличивается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 500 до 3 тыс. рублей).