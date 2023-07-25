На сырном фестивале в Истре организуют пункты сбора благотворительной помощи

Фестиваль пройдет с 4 по 6 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Гастрономический сырный фестиваль пройдет в Истринском городском округе с 4 по 6 августа, на нем организуют пункты сбора одежды для нуждающихся. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"С 4 по 6 августа на Истринской сыроварне Олега Сироты пройдет ежегодный гастрономический сырный фестиваль, в программу которого включили акции по сбору одежды для нуждающихся, а также сбор пластиковых крышек в переработку и прием помощи для безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что также на фестивале при поддержке союза многодетных семей "Все вместе" будет организован благотворительный проект для нуждающихся жителей Истринского округа и близлежащих районов: многодетных и приемных семей, людей в трудной жизненной ситуации, беременных женщин, одиноких пенсионеров, погорельцев и других социально незащищенных категорий.

"Фестиваль ежегодно привлекает тысячи участников. Помимо знакомства с фермерской продукцией, можно стать участником благотворительных акций. Так, на площадке будет организован сбор пластиковых крышек от бутылок из-под воды, молочных продуктов, соков, газированных напитков и бытовой химии. Их отправят на переработку, а вырученные средства от сдачи пластика пойдут на благотворительность", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В министерстве напомнили, что на фестивале ежегодно можно продегустировать и приобрести продукцию фермеров.