В центре Петербурга с 26 по 31 июля продлят работу фонтанов ночью

В это время в городе пройдут саммит Россия - Африка и День ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Фонтаны в центре Петербурга будут работать на четыре часа дольше обычного с 26 по 31 июля, в это время в городе пройдут саммит Россия - Африка и День ВМФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"До конца недели водоканал продлит работу фонтанов в центре города. С 26 до 31 июля до 02:00 петербуржцев и гостей города будут радовать фонтаны: на Дворцовой набережной, Манежной площади, Невском проспекте, Казанской площади и в Александровском саду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что все 77 фонтанов и 3 фонтанных комплекса с 26 июля работают без закрытия на помывку. После 31 июля все городские фонтаны будут работать до 22:00.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".

В 2022 году Главный военно-морской парад проходил 31 июля на фарватерах в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем приняли участие 36 кораблей и катеров, 4 подводные лодки, 7 парусных судов, 42 летательных аппарата, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Парад уже успел стать центральным действием главного военно-морского праздника страны.