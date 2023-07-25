VK Fest установил рекорд России по числу выступающих артистов

На фестивале выступили 175 артистов и музыкальных коллективов

VK Fest установил рекорд РФ по количеству выступающих артистов. Достижение зафиксировали в Книге рекордов России. Об этом сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

На фестивале, проходившем во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе и Москве, выступили 175 артистов и музыкальных коллективов. В их числе исполнители и музыкальные группы всех сцен каждого города VK Fest, а также блогеры, исполнявшие собственные треки, и артисты синей дорожки, среди которых Баста, Лолита, Леонид Агутин, HammAli & Navai, Mary Gu и другие.