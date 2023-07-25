25 июля, 12:22

Попова поручила усилить работу по профилактике энтеровирусной инфекции в регионах

Как отметила глава Роспотребнадзора, "ЭВИ остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила активизировать работу по профилактике энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в регионах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Руководитель Роспотребнадзора отметила, что ЭВИ остается актуальной в условиях сохранения рисков завоза на территорию РФ вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране. В связи с этим территориальным органам Роспотребнадзора поручено обеспечить оперативную оценку эпидемиологической ситуации по ЭВИ, актуализировать действующие планы по профилактике этого заболевания, активизировать разъяснительную работу с населением", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем многолетняя динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией характеризуется периодическими подъемами и спадами. Значительное снижение заболеваемости отмечалось в 2020 году в силу ковидных ограничений.

При этом на протяжении 2021 и 2022 годов наблюдалось постепенное возвращение показателей к среднемноголетнему уровню. 

Теги:
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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