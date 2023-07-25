25 июля, 12:26

Невзорова оштрафовали за публикации без метки иноагента

AP Photo/ Sergei Konkov
Александр Невзоров
© AP Photo/ Sergei Konkov

Штраф составил 40 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Приморский суд Санкт-Петербурга назначил штраф в 40 тыс. рублей журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом) за публикацию в его канале в Telegram материалов без маркировки иностранного агента. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов города.

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"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Александра Невзорова. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Из материалов, представленных Роскомнадзором, следует, что 22 марта 2023 года в 11:14 в Telegram-канале nevzorovtv Невзоров распространил материал без указания на то, что информация распространена им как иностранным агентом либо касается его деятельности как такового. 

Теги:
Россия
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