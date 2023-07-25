ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запустил акцию по профилактике гепатита С

В Клинике инфекционных заболеваний "Центрплюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора можно бесплатно сдать анализ на антитела к вирусу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Любой желающий сможет пройти бесплатное тестирование на гепатит С в клиниках Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 26 по 30 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦНИИ во вторник.

"С 26 по 30 июля Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию в рамках информирования, диагностики и профилактики гепатита С - "Что надо знать о гепатите С". Во всех клиниках и офисах CMD, а также в Клинике инфекционных заболеваний "Центрплюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора можно бесплатно сдать анализ на антитела к вирусу гепатита С", - рассказали в пресс-службе института.

Центр молекулярной диагностики располагает 46 офисами в разных регионах страны, все они участвуют в акции.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Вирусные гепатиты - группа инфекционных заболеваний печени, вызванных гепатотропными вирусами.

По данным ВОЗ, ежегодно от гепатитов В и С умирает 1,1 млн человек. В РФ зарегистрировано 1 087 случаев заболевания острым гепатитом С. Основной пик заболеваемости приходится на возрастную группу 35-49 лет.