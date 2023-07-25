В России за неделю зафиксировали около 3,2 тыс. случаев ковида

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, превалирующими остаются геноварианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано в России за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей, зафиксировано 3 182 случая", - рассказали в пресс-службе.

Превалирующими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 3,6%, а число госпитализаций сократилось на 2,5%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 29 регионах.