25 июля, 12:31
Пандемия COVID-19

В России за неделю зафиксировали около 3,2 тыс. случаев ковида

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, превалирующими остаются геноварианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано в России за неделю, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

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"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей, зафиксировано 3 182 случая", - рассказали в пресс-службе.

Превалирующими остаются геноварианты штамма "омикрон", уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 3,6%, а число госпитализаций сократилось на 2,5%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 29 регионах. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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