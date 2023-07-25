В Томске вуз выплатит 20 тыс. рублей поступившим на одно из восьми инженерных направлений

Ректор университета Виктор Рулевский сообщил, что для развивающихся высокотехнологичных производств региона необходим кадровый резерв выпускников технических и инженерных специальностей

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выплатит 20 тыс. рублей и компенсирует проезд до Томска студентам, которые поступили на бюджет на одно из восьми инженерных направлений вуза. В список вошли специальности, которые наиболее востребованы на российском рынке труда, сообщил в своем Telegram-канале ректор Виктор Рулевский.

"Мы решили полностью компенсировать затраты на переезд к месту обучения - в ТУСУР, Томск, выплатить единовременно 20 тыс. рублей "подъемных". <…> Сегодня - последний день подачи заявлений", - написал Рулевский.

По его словам, необходим кадровый резерв выпускников технических и инженерных специальностей как для развивающихся высокотехнологичных производств региона, так и для других российских предприятий.

Он также отметил, что это коснется всех, кто поступит в ТУСУР в 2023 году на очную форму обучения на бюджет по направлениям "Радиотехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Конструирование и технология электронных средств", "Электроника и наноэлектроника", "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Фотоника и оптоинформатика", "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования", "Нанотехнологии и микросистемная техника".