В ЛНР по госпрограмме обновят более 250 пищеблоков в образовательных учреждениях

В правительстве республики отметили, что по этой же программе 16 спортивных учреждений в этом году получат новый инвентарь по семи видам спорта

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Оборудование более чем 250 пищеблоков образовательных учреждений Луганской Народной Республики (ЛНР) модернизируют в 2023 году по программе социально-экономического развития региона, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства республики.

"В 259 образовательных учреждениях ЛНР уже в этом году планируют модернизировать оборудование пищеблоков. Все в рамках программы социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.

В правительстве республики также рассказали, что по этой же программе 16 спортивных учреждений ЛНР в этом году получат новый инвентарь по семи видам спорта. Также в республике закупят 82 школьных автобуса. "В 2024 году - 72 автобуса, а в 2025-м - еще 68. Таким образом, обновление транспортного парка составит 81%", - отметили в правительстве региона.

Правительство ЛНР в апреле текущего года приняло программу социально-экономического развития, рассчитанную на три года. Отмечалось, что в принятой программе значительное внимание уделяется социальному блоку: развитию экономики и поддержке бизнеса, переходу на российские стандарты в образовании, здравоохранении.