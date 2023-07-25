Российский союз туриндустрии сообщил, что лесные пожары в Кемере не затронули туристов РФ

По данным организации, переселений из отелей и просьб о досрочном возвращении с курортов нет, отели работают в штатном режиме

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Лесные пожары на турецком курорте Кемер не затронули российских туристов, переселений из отелей и просьб о досрочном возвращении с курортов нет, отели работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Локальные лесные пожары не затронули туристическую инфраструктуру. Туристы спокойно продолжают отдых в своих отелях. В данный момент угрозы их безопасности нет. Мы не фиксируем жалоб от отдыхающих, так же как и перебронирований или аннуляций путевок. Мы находимся на связи с принимающей стороной, ситуация находится под контролем, но ее нужно пристально мониторить, в таких случаях все может быстро меняться", - рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, слова которого приводит пресс-служба.

Туристы могут видеть, как авиация тушит пожар в горах, но на самом деле огонь довольно далеко от жилых зон и от главной проезжей дороги Кемера, которую не закрывают, отметил член правления РСТ, заместитель гендиректора Tez Tour Владимир Каганер. Он подчеркнул, что в других курортных районах провинции - Белеке, Сиде, Аланье - очагов нет.

Лесные пожары зафиксированы в нескольких провинциях Турции, включая курортные Анталью и Муглу. По меньшей мере 120 га леса выгорело из-за пожара в районе курортного города Кемер на юге Турции. Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что турецкие власти заверяют в отсутствии каких-либо угроз для объектов массового туризма в республике из-за лесных пожаров. Однако дипломаты рекомендуют туристам из РФ по возможности не покидать территорию отелей.