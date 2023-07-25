Протестующие сожгли Коран перед посольством Египта в Дании

Это третья подобная акция праворадикальной группы "Датские патриоты"

СТОКГОЛЬМ, 25 июля. /ТАСС/. Пять протестующих во вторник сожгли Коран перед посольством Египта в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это третья подобная акция праворадикальной группы "Датские патриоты". Предыдущие прошли 21 и 24 июля.

МИД королевства в связи с этим ранее заявил, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания и многие подданные исповедуют ислам. При этом оно указало на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".

Власти многих исламских стран осудили акции с сожжением Корана в Дании, а также в Швеции.

До этого акция с сожжением священной книги мусульман прошла в Швеции. С разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. 19 июля шведские власти дали разрешение на проведение аналогичной акции 20 июля в Стокгольме. На этот раз Момика намеревался сжечь копию Корана и государственный флаг Ирака. Как сообщал корреспондент ТАСС, в итоге иммигрант пинал священную книгу, но не сжег ее. В ночь на четверг посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, недовольных решением Стокгольма разрешить новую акцию. Позже правительство Ирака решило выслать посла королевства.