В Заполярье на экофоруме обсудили разработку экомаршрутов и сокращение загрязнителей

Участники мероприятия также разобрали стихийную мусорную свалку

МУРМАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Способы сокращения токсичных загрязнителей, разработку экологических маршрутов и решение других экологических кейсов обсудили участники второго молодежного экологического форума "Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка" в Мурманской области. В рамках форума участники также разобрали стихийную мусорную свалку, сообщили в региональном комитете по туризму.

"Более 150 северян приняли участие в молодежном экофоруме "Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка" в Ковдоре. Три дня они занимались решением экологических кейсов, разработкой проектных инициатив и экотуристических маршрутов. Также они приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных играх и квестах, экскурсиях по природным территориям, конкурсах и множестве других активностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках экофорума участники искали способы сокращения использования токсичных загрязнителей, разобрали стихийную мусорную свалку, расположенную неподалеку от места проведения форума, приняли участие в дискуссии о микропластике.

"Проведение таких мероприятий очень важно, особенно в условиях Крайнего Севера, где проблемы сохранения природы стоят необычайно остро. На восстановление природных территорий севера требуется гораздо больше времени, нежели на южных территориях, поэтому важно проводить такие эколого-просветительские мероприятия систематически", - приводится цитата председателя регионального комитета по туризму Александра Елисеева.