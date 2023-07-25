В Москве с начала года обеспечили энергоснабжением более 800 объектов

В том числе 583 объектов транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 - транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 - спорта и 26 - здравоохранения, 156 жилых домов", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что в рамках работ энергетики проложили более 500 км электросетей напряжением 0,4 кВ, 10 кВ и 20 кВ. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 150 МВт.

"Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.