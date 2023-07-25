Москвичей предупредили о ливнях и грозах 25 и 26 июля

В столице ожидается дождь, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/ с

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий прогнозируется для столицы с вечера 25 июля до утра 26 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 и до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/ с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.