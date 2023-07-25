На Октябрьской ж/д восстановили движение поездов после ЧП с электричкой

В восстановительных работах задействовали 13 специалистов и 3 единицы техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Поварово-1 - Тверь Октябрьской железной дороги (ОЖД) после произошедшего в понедельник ЧП с задымлением электрички и перегоранием контактного провода на линии полностью восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОЖД.

"Железнодорожники завершили работы по восстановлению контактной сети второго главного пути на станции Подсолнечная в Московской области. В восстановительных работах были задействованы 13 специалистов и 3 единицы техники. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 37 пассажирских поездов, в том числе 1 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург, задержались на Октябрьской железной дороге (ОЖД) из-за ЧП с задымлением в одной из подмосковных электричек.

Накануне вечером, в 20:57 на станции Подсолнечная в Московской области произошло возгорание из-за короткого замыкания крышевого оборудования одного из вагонов электропоезда №6614 Москва - Конаково. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.