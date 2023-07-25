Власти Москвы утвердили тарифы для проезда по МЦД-3

По словам мэра города Сергея Собянина, третий диаметр запустят в ближайшие недели

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Границы трех тарифных зон на Ленинградско-Казанском Московском центральном диаметре (МЦД-3) утвердили в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, третий диаметр запустят в ближайшие недели.

"Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский". Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны: "Центральная" - станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" - 50 рублей; "Пригород" - станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки - 65 рублей; "Дальняя" - станции от Клина до Алабушева и от 88-го км до Совхоза, стоимость разовой поездки - 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород", - написал мэр.

Он уточнил, что при поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами. "Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие ж/д билеты. Для некоторых пассажиров зоны "Пригород", к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30-180 рублей за 1 поездку на ж/д и плюс 50 рублей за поездку на метро, а после запуска МЦД-3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тыс. рублей в год", - подчеркнул Собянин.

Также мэр отметил, что вводится ряд новых билетов. "Льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Так, школьники и студенты из Зеленограда смогут экономить на проезде до 35 тыс. рублей в год. Сейчас они платят за 1 поездку от 45 до 75 рублей в зависимости от станции, а будут платить всего 22 рубля (при 40 поездках в месяц). К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней станет доступна функция "заморозки" на 14 дней, например, для поездки в отпуск. Появится проездной билет на одну поездку по биометрии. Это билет для сотрудников организаций, которые заключат контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК", - резюмировал мэр.

Ранее он сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируют подготовить к его запуску до 15 августа.