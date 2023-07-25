МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Гроза ожидается в Москве с вечера вторника до утра среды, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20:00 25 июля с сохранением до 11:00 26 июля по г. Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза. При грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В МЧС настоятельно рекомендовали автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.