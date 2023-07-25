СМИ: прокуратура Вены не расследует новые обвинения против солиста Rammstein

По сведениям газеты Der Standard, в прокуратуру с жалобой никто не обращался

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Прокуратура Вены не начинала расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна после обвинений в насилии, выдвинутых гражданкой Австрии. Об этом сообщает газета Der Standard.

В понедельник австрийка Беате Х. заявила порталу ORF, что певец применил к ней физическое насилие, когда она отказалась вступить с ним в половую связь.

По словам представителя прокуратуры, для начала проверки слишком мало "конкретной информации". Для расследования органам нужны данные о конкретном времени и месте происшествия. Кроме того, в прокуратуру никто не обращался с жалобой.

Об обвинениях против Rammstein

Группа столкнулась с волной обвинений в сексуальных домогательствах после того, как ирландка Шелби Линн рассказала в соцсетях, что в ходе вечеринки после концерта Rammstein в Вильнюсе в мае ей подмешали наркотики в напиток. По ее словам, Линдеманн пытался склонить ее к сексу и пришел в ярость, когда получил отказ. Девушка утверждает, что в целом смутно помнит тот вечер, а на следующий день обнаружила на теле синяки.

14 июня прокуратура Берлина сообщила, что начала предварительное расследование в отношении Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов. По словам прокуратуры, в отношении певца поступили жалобы "от трех лиц".

В июле две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой, и за ложные показания им грозит тюремный срок.

В Rammstein категорически отвергли все обвинения.